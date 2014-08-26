"الخضري" توقع عقد إنشاء في الطائف بـ144 مليون ريال

أعلنت شركة أبناء عبدالله عبدالمحسن الخضري السعودية عن توقيع عقد مع وزارة الشؤون البلدية والقروية لتنفيذ مشروع إنشاء مبنى أمانة الطائف وذلك خلال مدة 605 يوم من تاريخ إستلام موقع العمل بقيمة 143.9 مليون ريال.

وفي سياق متصل قال الرئيس التنفيذي لشركة أبناء عبدالله عبدالمحسن الخضري، إن مشاريع الشركة قيد التنفيذ تبلغ قيمتها نحو 3.7 مليار ريال، بعد الفوز بعقود جديدة يوم أمس.

وذكر الخضري في مقابلة مع قناة "العربية" أن قطاع المقاولات يعد قطاعاً طارداً وغير جاذب للأيدي العاملة من السعوديين، موضحا أن عدداً من مشاريع الشركة يتمثل في مقاولات نظافة المدن في مناطق بعيدة لا تعد جاذبة للعمالة.

وأفاد بأن سياسات توطين العمالة السعودية يجب أن تركز على تحفيز القطاع الخاص على توظيف عمالة منتجة تؤدي إلى تحقيق الهدف المرجو من عملية التوطين.

وأوضح الخضري أنه على الرغم من كون الشركة تقع في النطاق الأخضر المنخفض تبعا لسياسة توطين الوظائف، فإنها لن تُحرم من خدمات التأشيرات من قبل وزارة العمل، لأنها تعمل في مشاريع حكومية.