استحواذ مواد الإعمار على سفنكس بـ180 مليون دولار

في واحدة من أكبر الصفقات التي شهدتها مصر بعد الثورة، أنهت شركة مواد الإعمار القابضة السعودية الاستحواذ على كامل أسهم شركة سفنكس للزجاج بقيمة 180 مليون دولار.

واعتبر صالح بن لادن، رئيس مجلس إدارة شركة مواد الإعمار القابضة، في مقابلة مع قناة "العربية"، أن توقيع عقد اليوم استمرار لاستراتيجية الشركة التي تؤسس لمرحلة جديدة من النمو.

ويمثل بيع شركة القلعة للاستثمارات المالية لشركة سفنكس للزجاج خطوة لتنفيذ خطتها للتخارج من بعض الأنشطة واستغلال الحصيلة في التوسع في 5 مجالات هي الأغذية والطاقة والنقل والإسمنت والتعدين.

وقال الدكتور أحمد هيكل، رئيس الشركة القلعة للاستثمارات المالية، إن الصفقة تعد الأكبر في سلسلة عمليات التخارج، وتساعد القلعة على تنفيذ خطتها.

وتضاف هذه الصفقة إلى رصيد الاستثمارات السعودية في مصر التي تتجاوز حاليا 25 مليار دولار في مختلف القطاعات. كما تخطط الدولتان لمضاعفاتها خلال الفترة المقبلة عبر المشاركة في المشروعات القومية التي أعلنت عنها مصر، وعلى رأسها مشروع تنمية منطقة قناة السويس.

وتعد الصفقة بالنسبة لشركة مواد الإعمار القابضة خطوة رئيسية في إطار تنفيذ خطتها التوسعية في مصر وإفريقيا.

من ناحيته، قال رياض كيوان، مدير العمليات بشركة مواد الإعمار القابضة، إن الصفقة تمثل إضافة للشركة السعودية، موضحا أن لديها خططا كبيرة للتوسع في مصر وإفريقيا في الفترة المقبلة.

وتترقب شركة مواد الإعمار مزيدا من حوافز الاستثمار التي أعلنت عنها الحكومة المصرية لتأكيد تواجدها في مصر الذي بدأ عام 2007 بإنشاء مجمع صناعي ضخم لمواد البناء.