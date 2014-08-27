اسميك للعربية: آبار تتفاوض لشراء نصف حصتي في أرابتك

أكد الرئيس التنفيذي السابق لشركة أرابتك الإماراتية، حسن اسميك، في تصريحات خاصة لقناة "العربية"، أن آبار تتفاوض معه حاليا لشراء نصف حصته في أرابتك، أي ما يعادل 600 مليون سهم تقريبا.

وبخصوص السعر الذي تكرر في حديث السوق صباح اليوم حول نية آبار دفع 5 دراهم للسهم، شدد اسميك في اتصاله مع قناة "العربية"، على رفضه لهذا السعر رفضا تاما، مع العلم أن تقييم السهم بسعر الـ5 دراهم يجعل من نصف حصته مساوية لـ3 مليارات درهم.

وأضاف اسميك أن المحادثات بينه وبين آبار لبيع حصته بدأت منذ فترة، مشيراً إلى أن الشركة الإماراتية قد غيرت رأيها أكثر من مرة بخصوص الحصة المنوي شراؤها، إلا أنها كما ذكرت بداية تتفاوض حاليا على نصف الحصة.