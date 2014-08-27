بيت التمويل الخليجي يقترض 105 مليون دولار لسداد ديون

قال الرئيس التنفيذي لشركة بيت التمويل الخليجي، هشام الريس في مقابلة مع قناة "العربية"، إن لبيتك الحق في تحويل القروض إلى أسهم في GFH في أي وقت يراه مناسبا.

ويرى الريس أن هذا التحويل يعتبر شيئا إيجابيا حيث سيزيد من ثقة العملاء والدائنين في بيت التمويل الخليجي.

وأعلن بيت التمويل الخليجي في بيان لسوق دبي المالي أنه قام بتوقيع اتفاقية مرابحة مع بيت التمويل الكويتي بقيمة 105 ملايين دولار.

وستكون مدة هذا التمويل 5 سنوات، يتم دفعها على أقساط تبدأ بعد فترة سماح تصل إلى 18 شهرا.

وقال البنك أن هذا التمويل سوف يتم استخدامه لتسوية اثنين من أكبر التمويلات في البنك مما سيسمح بتحرير أصول رئيسية مملوكة له.

وأشار البنك أنه بموجب هذا الاتفاق، سوف يكون "لبيتك" بالبحرين خيار تحويل هذا التمويل إلى أسهم في بيت التمويل الخليجي.

وكان البنك قد أعلن مؤخرا عن تسديد ثلاثين مليون دولار من مديوناته، وهو ما يمثل أكثر من 15%، من إجمالي الديون.

يذكر أن بيت التمويل الخليجي قد رفع رأسماله للمرة الخامسة خلال أقل من شهر ليصل الى 1.15 مليار دولار، حيث أعلن البنك عن زيادة رأسماله الناتجة عن اصدار 128,726,635 أسهم والتي قد سبق وأن تمت الموافقة عليها في اجتماع الجمعية العامة غير العادية في أبريل الماضي.