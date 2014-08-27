خبير لـ"العربية": اليورو متجه للانخفاض أمام الدولار

توقع المحلل المالي بشركة أكتيف تريد، جورج بتروني، أن يتجه سعر اليورو إلى الانخفاض أمام الدولار كما هو واضح من السياسات التي قد ينتهجها البنك المركزي الأوروبي.

وقال بتروني في مقابلة مع قناة "العربية" إن المركزي الأوروبي، أمامه خيارات منها أن يقوم باقتطاع أكثر للفوائد أو ضخ سيولة بشكل عام أو خاص عبر شراء أصول لها تأثير على اليورو، موضحا أن التحسن الذي شهدته مستويات اليورو منذ سبتمبر الماضي، لا تعفي من تراجعات مقبلة.

وحذر من خطورة تعمق الأزمة المالية في أوروبا، بعد أن ظهرت أرقام سلبية من فرنسا وألمانيا التي كانت ولم تزل تعد صمام الأمان في أوروبا، واليوم تعلن ألمانيا حدوث تباطؤ في التضخم وهذا يعد بمثابة دق لناقوس الخطر في منطقة أوروبا.

وكان وزير المالية الألماني، قال إن التصريحات الأخيرة لرئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراجي قد تمت "المبالغة في تفسيرها" على حد تعبيره.

وكانت الأسواق قد انشغلت بتصريحات "دراجي" أثناء مؤتمر جاكسون هول الأسبوع الماضي ومفادها أن المركزي الأوروبي قلق بخصوص تراجع معدلات التضخم و أنه سيلجأ إلى كل الأدوات المتاحة لدعم استقرار الأسعار في المدى المتوسط.

وأطلقت هذه التصريحات موجة قوية من التوقعات بأن يلجأ المركزي إلى سياسة التيسير الكمي عن طريق شراء أصول على نطاق واسع بهدف ضخ سيولة إلى الأسواق، إلا أن وزير المالية الألماني والذي أشار إلى أنه يعرف دراغي "بشكل جيد" يرى أن السوق قد بالغت في قراءه هذه التصريحات.