خبير للعربية: ارتفاع الأسواق العالمية يثير المخاوف

اعتبر كبير استراتيجيي الأسواق لدى شركة "إي دي إس" نور الدين الحموري، أن الترابط الحالي (High correlation) في صعود أسواق المال العالمية لم يسبق له مثيل إلا في عام 2007 قبل تفجر الأزمة الأخيرة.

وقال الحموري في مقابلة مع قناة "العربية" إن حالة الصعود الثلاثي المتلازمة في أسواق كل من الأسهم والسندات والعملات، يشير إلى أن أمراً ما لابد أن يحدث من أجل فصل هذا الترابط في الصعود في هذه الأسواق الثلاثة.

وذكر أن هذه الحالة سببت "تخوفا لدى المستثمرين من الشراء على أسعار مرتفعة".

وتوقع أن يشهد الدولار الأميركي انخفاضاً في شهر سبتمبر المقبل، موضحا أنه اعتمد في تحليله على الدورة التاريخية للاقتصاد العالمي التي عادة ما تشير على مر السنوات الثلاثين الماضية إلى انخفاض للدولار في ذلك التاريخ وسط صعود لأسواق السندات والأسهم.

وأشار إلى التباين الواضح في الحالة الأميركية في التعاطي مع الاقتصاد، مقابل ما يتطلبه الوضع في أوروبا، كاشفاً أن كواليس اللقاءات الدولية الأخيرة تشير إلى رغبة أميركية بدولار قوي يساعد الخزانة الأميركية على التحكم في تسعير بيع السندات لاحقا، مقابل رغبة أوروبية بيورو ضعيف من أجل التحكم في معدلات التخضم.