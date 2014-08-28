ساسكو: 4 ملايين ريال خسائر إلغاء عقد وزارة المالية

ألغت وزارة المالية السعودية عقدا كانت الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات "ساسكو" تستأجر بموجبه أرضا لإنشاء محطة بترول قبل 15 عاما من موعد نهايته.

وسيترتب على هذا الإلغاء خسارة ساكو 12% من إيراداتها للعام المقبل تعادل حوالي أربعة ملايين ريال.

وقال المدير العام لشركة ساسكو السعودية، رياض المالك, في مقابلة عبر الهاتف مع قناة "العربية"، إن مبلغ الخسارة الذي قدرته الشركة لم يتضمن أي تعويض محتمل من وزارة المالية جراء إلغاء عقد الإيجار قبل موعده.

وأنهت ساسكو تأسيس شركتين تابعتين لها بنسبة 100%، وهما "نخلة ساسكو" و"واحة ساسكو".

وستعمل "نخلة ساسكو" على استيراد وبيع المواد الغذائية وغير الغذائية برأسمال يبلغ نصف مليون ريال وبتمويل ذاتي.

أما شركة "واحة ساسكو" فتختص بخدمات "الإيواء" برأسمال مماثل يبلغ 500 ألف ريال.

وتأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية "ساسكو" بالاستمرار في تحويل بعض قطاعات وأنشطة الشركة إلى شركات تابعة لها من أجل تحسين الربحية.