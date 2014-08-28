فتح باب الاعتراض للسعوديين غير المشمولين بدعم السكن

كشف وزير الإسكان السعودي الدكتور شويش الضويحي عن تركيز الوزارة في الوقت الحاضر، على فتح باب الاعتراض لمن رفضت طلباتهم بالحصول على الدعم السكني في المملكة.

وقال الوزير في مقابلة مع قناة "العربية" إن "اهتمامنا سيكون منصباً على إخواننا الذين رفضت طلباتهم وأدعوهم للتقديم من جديد عبر بوابة إسكان، وتقديم المستندات اللازمة وتلافي أسباب الرفض التي أبلغتهم الوزارة بها سابقاً".

وأعاد التأكيد على أن أهم أولويات الوزارة في الوقت الحالي، "هم غير المستفيدين، الذين عليهم معاودة الدخول مرة أخرى إلى بوابة إسكان في حال كانت الشروط تنطبق عليهم، أو لإيضاح أية أخطاء حصلت أثناء تقديمهم للطلب ومراجعته".

وكشف أن "من السهل أن يتحول غير المستحق إلى مستحق بموجب تقديمه الدلائل التي تثبت ملائمة وضعه للشروط الموجودة في لائحة تنظيم دعم السكن المنشورة على موقع بوابة إسكان الإلكتروني".

إلكترونية بلا واسطة

وبسؤاله عن كيفية منع الواسطة والمحسوبية، قال الوزير "أنا قمت بنفسي بتدشين الرسائل النصية التي أرسلت إلى المتقدمين وكنت في داخل مركز المعلومات الوطني التابع لوزارة الداخلية، وكنا نتعامل إلكترونياً ولا يوجد تعامل ورقي"، موضحا أن عملية استقبال الطلبات وفرزها ومراجعتها مع جميع الجهات المعنية، قد جرت بطريقة "إلكترونية 100% منذ بداية تلقي الطلبات".

وأضاف الضويحي قائلاً : "أنا أحد العاملين في وزارة الإسكان ونحن لا نتعامل مع أسماء نتعامل مع السجل المدني والإعداد فقط".

واعتبر الوزير أن إعلان أعداد المستفيدين من الطلبات المقدمة يعد خطوة مهمة، سبقتها خطوات أكثر أهمية كانت تهدف إلى تحقيق أكبر قدر من العدالة وأن يصل الدعم إلى مستحقيه.

وذكر أن نظام تقدم الدعم السكني في المملكة قائم على دارسات مستفيضة، وما هو الأفضل من الخيارات داخل السعودية، إلى جانب الإحصاءات المتوفرة وأقر مجلس الوزراء تنظيم الدعم السكني منذ أقل من ستة أشهر وكان من ضمنها بوابة إسكان، التي نجحت الوزارة في إعدادها وتجهيزها للمواطنين لتكون نافذة شاملة.

وكشف عن قيام الوزارة بالتواصل مع جميع جهات الدولة، وجميع المواطنين الذين تقدموا للدعم السكني، عبر بوابة إسكان، معرباً عن ارتياحه للأرقام التي نتجت عن الإحصاءات، من البوابة، بأن "جميع مناطق المملكة التي يحتاج فيها المواطن السعودي إلى سكن يمكن الوفاء بها ويمكن تحقيقها".

أولويات إنسانية

واستعرض بعضاً من أهم الشروط، والأولويات في الحصول على دعم السكن، وعلى رأسها أن الطلبات تقبل من "الأسر وليس الأفراد" ويشمل هذا الشرط أولويات، منها أسرة مكونة من زوج وزوجة وأبناء ويزيد عمر الزوج فيها عن 25 عاماً.

ومن الأولويات الأخرى، أن تكون الأسرة المتقدمة للحصول على سكن مؤلفة من مطلقة ولها أبناء فوق عمر سنتين، أو أرملة وتعول أبناء لها، أو أسرة من الأبناء فقدوا أبويهم، ويمكنهم التضامن في طلب واحد للحصول على مسكن.

وأشار إلى أولويات أخرى، تأتي تالياً مثل أن من لديه منزل تقل أولويته في الحصول على نقاط أثناء تقديم الطلب، موضحا أن الوزارة تأكدت من كامل البيانات المودعة من أصحاب الطلبات عبر التواصل مع وزارة العدل والصكوك، فمن كان باسمه صك ملكية مسكن، قامت وزارة الإسكان بإرسال رسالة نصية له تفيد بسبب رفض طلبه، ونسخة من رقم الصك.

أسباب رفض الطلب

وذكر أن من بين أسباب الرفض الأخرى، أن يكون لدى المتقدم رخصة بناء، فإن هو لم يستفد منها فعليه توضيح موقفه من خلال إعادة التقديم مرة أخرى، مبينا أن هذه المعلومات حصلت عليها الوزارة من خلال أرشفة موقع بوابة إسكان لأكثر من مليون رخصة بناء بأسماء مواطنين سعوديين.

وأوضح أن من بين "أسباب الرفض أن يكون هناك صك أو رخصة بناء ولم يفصح عنها المتقدم بطلبه من البداية" حاثاً المتقدمين على تضمين الطلب لكامل المعلومات الوافية، قبل الوصول إلى مرحلة مراجعة البيانات مع الجهات المختصة.

وعن مشكلة من رفضت طلباتهم لوجود عداد كهرباء مقيد بأسمائهم، قال ان "عليهم اثبات أنهم مستأجرين للعقار وبالتالي يتم قبول طلباتهم من جديد".

وتحدث الوزير عن عوامل مؤثرة في أولوية الطلب، منها عدد افراد الاسرة بحيث تستفيد الأسرة نقاطاً أكثر في طلبها لغاية 4 أبناء، كما ان لكبار السن أولوية، إلى جانب أولوية للحالات الاجتماعية (الإعاقة) والأرملة تحصل على 10 نقاط والمطلقة تحصل على 5 نقاط زيادة في طلبها.

وذكر ان منح الأولويات، والنقاط يجري الكترونياً وبعد التأكد من صحة البيانات من الوزارات المعنية، مشدداً على ان آلية صياغة الأولويات جرت أساساً بناء على دراسات استشارية مختصة.

30 ألف ريال دخل شهري

وعن معيار الدخل المادي الشهري لصاحب الطلب، قال وزير الإسكان شويش الضويحي، ان "أحداً لم يرفض بسبب دخله المادي" كاشفاً عن احصاءات قال انها تعلن للمرة الأولى، وتشير إلى ان 75 ألفاً من المتقدمين بطلبات الحصول على دعم السكن يقل دخلهم الشهري عن 3 آلاف ريال.

وذكر ان عدد المتقدمين الذين يتراوح دخلهم الشهري من 6 آلاف ريال إلى 9 آلاف ريال، يبلغ 160 ألف متقدم، في حين ان عدد المواطنين الذين تقدموا بطلبات للحصول على دعم الإسكان ويزيد دخلهم على 30 ألف ريال شهرياً بلغ 7 آلاف سعودي.

المقيم خارج المملكة

وبسؤاله عن شخص وردته رسالة نصية من وزارة الإسكان، تفيد بأن رفض طلبه كان بسبب إقامته خارج المملكة لمدة 90 يوماً، قال وزير الإسكان، إن "المواطن السعودي المقيم داخل المملكة له أولوية على المقيم خارجها".

وشدد الضويحي على أن قانون تنظيم دعم السكن يستثني من شرط الإقامة داخل المملكة كلاً من "الدبلوماسيين والمبتعثين والمسافرين للعلاج، وأصحاب المصالح التجارية الخاصة خارج السعودية، وعليهم أن يقدموا دلائل عبر بوابة إسكان توضح ذلك".

وكشف الوزير عن عزمه الإعلان بعد أسبوع، عن إحصائية توزيع المساكن في جازان، ليؤكد استمرار الوزارة بالعمل بنفس الوتيرة على الدعم السكني.

وتعهد بالإعلان قريباً عن "أعداد وأرقام ونسب الذين تسلموا مساكنهم في مناطق المملكة وكيفية سير العمل لخدمة المستحقين وذلك مباشرة بعد التأكد من حقوق الذين رفضت طلباتهم".