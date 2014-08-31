خبير: اكتتاب إعمار مول يدفع سوق دبي لمؤشرات إيجابية

أكد بهاء الفار، مدير فرع دبي في شركة أوراق الإسلامية للأسهم والسندات أن إعلان شركة إعمار العقارية عن نيتها طرح ما لا يقل عن 15% من أسهم (إعمار مولز) للاكتتاب العام يعد طرحا مميزا تفاعل معه السوق بشكل إيجابي، ويدل على التزام الشركة أمام مساهميها وتقديرها للثقة.

وأضاف أن إعمار العقارية تنوي تخصيص نسبة 30%، من أسهم (إعمار مولز) من الاكتتاب المستثمرين الأفراد، و70% حصة المؤسسات الاستثمارية المؤهّلة.

وأضاف "أن الشركة قيمت "إعمار مول" بـ36 مليارا، وكان الطرح على أن يتم بـ25% منها سوف تطرح والتي تشكل 9 مليارات سهم، اليوم ذكرت النشرة أنه لن يقل عن 15%، فنحن لا نتحدث عن 25% والتي تشكل 9 مليارات، وإنما نتحدث عن 15% كحد أدني من أصل تقييم ارتفع إلى 39,8 أو 40 مليارا تقريباً.

وأشار إلى أن ارتفاع سهم إعمار في تداولات اليوم يدل على أن هناك فرصة للارتفاع خلال الجلسات المقبلة، قد نرى حاجز الـ12 درهما قريبا جداً خلال الفترة المقبلة، فيما يعتمد على القوة الشرائية للسهم، وكلما اقتربنا من نهاية العام يكون هناك إقبال من المؤسسات على الشركات القيادية وخصوصاً المتعلقة بالقطاع العقاري.