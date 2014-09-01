العمل تدرس زيادة معدل السعودة لأصحاب الرواتب العالية

قال نائب وزير العمل السعودي الدكتور مفرج الحقباني في مقابلة عبر الهاتف مع قناة "العربية"، إن سيتم محاسبة الشركات على عدد السعوديين من الموظفين بحسب معدل 6 أشهر بدلا من 3 أشهر.

وشرح الحقباني التعديلات الجديدة لاحتساب نسب التوطين في منشآت القطاع الخاص، مشيراً إلى وجود دراسة لإعطاء معدل أعلى في نسبة السعودة للموظف السعودي الذي يتقاضى راتبا أعلى.

وأوضح الحقباني أن وزارة العمل السعودية تستهدف من هذه التغييرات لحماية المؤسسات من أثار التغييرات السريعة في تقلبات التوظيف، ولتخفيف الأثر المباشر على نطاق المنشأة عند خروج السعوديين.

ولفت الحقباني أن احتساب معدلات السعودة بشكل أسبوعي كان يعرض المنشآت لتقلبات غير مرجوة فيما يتعلق بنسب التوطين.

وقال الحقباني "وزارة العمل السعودية حريصة على دعم المؤسسات والمنشآت المميزة فيما يتعلق بنسب التوطين، وبالتالي فإن التغيير يستهدف النظر إى تاريخ المنشأة".

وكانت وزارة العمل السعودية قد أصدرت آلية جديدة لاحتساب نسبة التوطين في منشآت القطاع الخاص، بحيث سيتم احتساب التوطين وفقًا لمتوسط النسب الأسبوعية لآخر 26 أسبوعا بناءً على قواعد بيانات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية فيما يخص السعوديين ومركز المعلومات الوطني فيما يخص تسجيل العمالة الوافدة.

وأكدت الوزارة أن هذه الآلية تهدف الى تخفيف الأثر المباشر على نطاق المنشأة عند خروج أو انتقال موظفين سعوديين منها.

يشار الى ان الوزارة كانت تحتسب نسبة التوطين سابقاً وفقا لمتوسط النسب الأسبوعية لآخر ثلاثة عشر أسبوعا.