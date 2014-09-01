مصر: اتفاق الإمارات لاستيراد النفط بالأسعار العالمية

قال المتحدث الرسمي باسم وزارة البترول المصرية، حمدي عبدالعزيز، في مقابلة عبر الهاتف مع قناة "العربية"، إن الاتفاق مع دول الإمارات العربية المتحدة تم بالأسعار العالمية، وهو اتفاق تجاري بحت.

وتبدأ وزارة البترول المصرية استيراد منتجات نفطية بقيمة 9 مليارات دولار من الإمارات لمدة عام ابتداء من اليوم.

وأضاف عبدالعزيز "ستغطي هذه الواردات ما بين 70 و75% من واردات مصر الشهرية من المنتجات النفطية، وهي المازوت والسولار والبنزين. مصر تستورد منتجات بنحو مليار دولار شهريا، والاتفاق مع الإمارات على توريد منتجات بـ700 مليون دولار شهريا".

وأكد عبدالعزيز أن الاتفاق مع الإمارات تضمن الحصول على تسهيلات ائتمانية، رافضا الكشف عن هذه التسهيلات، إلا أنه أكد أن مصر ستسدد قيمة هذه المنتجات بالأسعار العالمية.

وكانت السلطات المصرية قد رفعت أسعار الوقود لخفض الدعم عن هذه المنتجات الذي يلتهم ثلث الموازنة.

وأوضح المتحدث الرسمى لوزارة البترول أن التعاقد جاء من خلال الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أبوظبى الوطنية للبترول "أدنوك".

ونفى عبدالعزيز ما يشاع من استيراد مصر الغاز من إسرائيل، مشيراً إلى وجود 3 شروط لاستيراد الغاز، أولها موافقة الحكومة والدولة المصرية، وأن تحقق الصفقة قيمة مضافة لمصر، أن تقدم الصفقات حلولا.