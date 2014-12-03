الطيار للسفر تشتري 18% من "كريم" بـ17 مليون ريال

أعلنت مجموعة الطيار للسفر عن شراء نسبة 18.4% من أسهم شركة كريم بمبلغ 17 مليون ريال، بالتعاون مع مجموعة من المستثمرين السعوديين.

وقال رئيس المجموعة ناصر الطيار في مقابلة مع قناة "العربية" إن هذه الصفقة تأتي في سياق السياسة التوسعية بهدف تطوير عملياتها وشراء حصة في نفس القطاع، مؤكداً أن سعر السهم بلغ 1.4 دولار، وأن الشركة تلقت عرضاً لبيع هذه الأسهم بأعلى مما اشترته.

وأضاف أن مجموعة الطيار، تتطلع إلى تطوير عملها في قطاع تأجير السيارات، والتوسع به لا سيما أنها تملك استثمارات مهمة في هذا القطاع بالسعودية ومصر.

ويمنح للتحالف حق استثمار مبلغ إضافي وقدره 15 مليون ريال، يذكر أن هذه الصفقة تقيم شركة كريم، عند 93 مليون ريال، ويبلغ رأس مال الشركة الأساسي 30 مليون ريال.

وتتخصص شركة كريم بتقديم خدمات التوصيل بالسيارة مع السائق من خلال موقعها الإلكتروني وتطبيقات الهواتف الجوّالة الذكية.

وتعمل شركة كريم من خلال مكاتبها الحالية في دبي، أبوظبي، الدوحة، البحرين، الكويت، بيروت، القاهرة، كراتشي، لاهور، الرياض، الدمام، الظهران، الخبر، جدة.

وستستخدم كريم الأموال المتحصلة في توسعة أنشطتها والتوسع في مدن جديدة.

يذكر أن مجموعة الطيار قد أعلنت عن نيتها الاستثمار 50 مليون ريال في شركات في مجالات التقنية. ومن المتوقع أن يبدأ الأثر المالي لهذه الصفقة اعتباراً من الربع الأول من عام 2015.