خبير لـ"العربية": رفع الفائدة البريطانية قبل مايو

قال مارشال بيلي، رئيس اتحاد ACI وهي جمعية لأسواق المال تضم في عضويتها عددا كبيرا من المتداولين في أسواق القطع من 68 دولة، إن موعد رفع فائدة الجنيه الإسترليني بات قريباً وقبل انتخابات مايو المقبل.

وذكر بيلي في مقابلة مع قناة "العربية" أن دور اتحاد أسواق المال واضح جدا، فنحن نطالب بملاحظة المعايير ونعمل بعناية مع المنظمين ومع البنوك المركزية، والعديد منهم أعضاء في الاتحاد عن طريق جمعيات وطنية نتعاون معها في أماكن مختلفة في العالم.

وأفاد أن الاتحاد يدرك أن السوق عالمي ويجب على الجميع التصرف بنفس الطريقة العالمية, لذلك بالنسبة لنا الاختلاف في المعايير الوطنية أو المحلية مختلف لن يساعد الاقتصاد العالمي.

وعبر عن اعتقاده بأن الدول التي لديها قوة نمو اقتصادي سترفع الفائدة قريبا وسنرى هذا في بريطانيا لاقترابنا من الانتخابات في مايو، ومن الممكن أن نرى هذا أيضا في الولايات المتحدة وهذا سيشكل فرص لتجار العملة للاستفادة من التغييرات الاقتصادية التي ستؤثر على العملات.

وقال إن عملات هذه الدول سوف تستفيد من قوة النمو الاقتصادي لبلدانها، ولكن يجب أن لا ننسى أن ارتفاع العملة مضر للاقتصاد. كما أن التذبذب الكبير للعملة يؤثر سلبا على الاقتصاد، وهذا ما شهدناه على سبيل المثال في الاقتصاد الروسي والتذبذب الكبير للروبل.