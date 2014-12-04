ارتفاع أداء السندات للشركات 9% بالشرق الأوسط

قالت كريستيان نصر مديرة ومستشارة مالية، لدى Credit Agricole Suisse، إن أداء سوق السندات (high yield) في منطقة الشرق الأوسط، ارتفع 9% على الرغم من أداء سوق الأسهم والنفط.

واعتبرت نصر في مقابلة مع قناة "العربية" أن أداء السندات في بلدان ناشئة بالعالم، تدهورت أسعارها مثل ما حصل في البرازيل وروسيا مع المشاكل السياسية والاقتصادية، في هذين البلدين.

وذكرت أن منطقة الشرق الأوسط حافظت على أداء جيد بالسندات، رغم تراجع أداء السندات في الدول الناشئة، مشيرة إلى ردة الفعل القوية، بأسعار النفط والأسهم، بعد قرار أوبك عدم خفض الإنتاج، لكن التأثر في السندات، كان مختلفاً وانعكس بصورة متفاوتة، خصوصاً بعد ارتفاع العائد على السندات الأميركية.