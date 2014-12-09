كيف تعلّم أطفالك إدارة المال والاستثمار في الأسهم؟

كيف يدير الطفل في السعودية المال؟ وهل يخضع لتفكير وخطط من الوالدين لزرع ثقافة التعامل مع المال بشكل صحيح؟ سؤال مهم يترافق مع سؤال آخر حول خطط الأبوين في الادخار لأبنائهم من أجل استقرار مالي في المستقبل.

يجيب ايهان بخاري، المدير الإقليمي للبنك الفرنسي في المنطقة الغربية، أن أنواع الاستثمار الموجودة والموجهة للأطفال تنقسم لقسمين، برامج الادخار التأميني، و برامج الادخار الاستثماري الذي يمكن الاستفادة منه لتوفير مصاريف الدراسة الجامعية للأبناء.

وتطرق تقرير بثته قناة "العربية" اليوم ضمن سلسلة تقارير "أولوياتك المالية" إلى ضرورة أن يعرف الطفل أهمية المال من سن مبكرة، وأن لا يتم تعويده على تلبية كل الرغبات التي يريدها، فهذا لا يعني تقدير الطفل، كما أن إعطاء الطفل ما لا يحتاج هو سلوك قد يضر به مستقبلا، والموازنة مطلوبة عند توفير احتياجيات الطفل المادية.

وأضاف بخاري أن من طرق الادخار المتاحة من قبل الأبوين لأبنائهم، شراء أسهم في شركات قيادية في سوق المال، كاستثمار وليس مضاربة، وأن التوزيعات المالية لهذه الأسهم يمكن ادخارها.

وختم التقرير بتوصية حول عدم مناقشة الأبوين للمشاكل المالية التي تتعرض لها الأسرة أمام الأطفال، فأول خطوة لتعليم الأطفال كيف يديرون أموالهم تبدأ من الأبوين.