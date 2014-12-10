السعوديون الأكثر امتلاكا للطائرات الخاصة بـ850 طائرة

تستحوذ السعودية على 30% من أسطول الطائرات الخاصة في الشرق الوسط، مع وجود 150 طائرة مسجلة داخل المملكة لشركات وأفراد، إلى جانب عدد آخر يتمثل في 700 طائرة خاصة يملكها رجال أعمال سعوديون في الخارج.

وكشف تقرير قناة "العربية" أن رجل الأعمال السعودي يسافر بين 150 و200 ساعة سنوياً، في حين تتوفر في السوق السعودي خدمات متقدمة لحجز طائرات خاصة للسفر لمسافات مختلفة ولمدن عدة حول العالم، ويقدر ثمن بعض الطائرات الخاصة بنحو 26 مليون دولار للواحدة.

وقال فيصل غازي كيال، الرئيس التنفيذي لطيران السعودية الخاص لـ"العربية"، إن الشركة تغطي 22 مطاراً، ولديها طائرات الفالكون التي تعمل بمدى 11 ساعة متواصلة، موضحا أن تلقي طلبات الحجز لهذه الطائرات لرجال الأعمال السعوديين يجري عبر إيميل موحد، ويكون التعامل معه بشكل آلي.

وذكر أن أسطول الطائرات الخاصة لدى الشركة يوفر لرجال الأعمال بالسعودية "رفاهية مطلقة" مع وجود طائرات من نوع "هوكر" بسعة 6 مقاعد وتعمل بمدى 3 ساعات.

وقال خبراء على هامش معرض الشرق الأوسط للطيران الخاص الذي يقام في مطار آل مكتوم الدولي بدبي في دورته الثالثة بمشاركة 338 عارضاً، إن قطاع طيران رجال الأعمال انتعاشا ملحوظا في المنطقة، إذ من المتوقع أن يرتفع عدد حركات طيران رجال الأعمال في المنطقة إلى 175 ألف حركة عام 2020، مقارنة بـ105 حركات عام 2012.

ويشهد قطاع طيران رجال الأعمال نموا ملحوظا في منطقة الشرق الأوسط، حيث يتوقع أن يحقق نموا سنويا بنحو 15% ليصل إلى 1.3 مليار دولار، وتسجيل 1300 طائرة خاصة بحلول عام 2020.

وتتوقع شركة Honey Well العاملة في قطاع الطيران أن الشرق الأوسط يشكل فرصة واعدة للصناعة على الرغم من تباطؤ الإقبال على شراء طائرات جديدة في العام الجديد، إذ يتوقع أن تصل عائدات القطاع في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى 600 مليون دولار مع نهاية العام الجاري مقارنة مع 500 مليون دولار خلال السنة الماضية.