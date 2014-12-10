جرار: ترتيب الأولويات المالية "مخرج أمن" لهبوط النفط

قال الدكتور يسار جرار، الشريك في شركة "بين أند كومباني" إن دول الخليج تعتمد ميزانياتها على عوائد النفط، وبناء على ذلك ستتأثر ميزانيات هذه الدول بانخفاض أسعار النفط، والتي ستؤدي بشكل مباشر إلى عجز في الميزانيات الخليجية، لكن ستختلف طريقة تعامل كل دولة مع هذا العجز وفقا للاحتياطيات أو المخزونات الخاصة بكل دولة.

وأضاف أن السعودية والإمارات وقطر والكويت تمتلك مخزونات كبيرة تستطيع من خلالها الاستعانة بها لتمويل مشاريعها الخاصة، غير أن البحرين وعمان لا تسجلان عجزا ولا توجد لديها مشاكل مالية، لكن ربما سيتغير الوضع في العام المقبل وتلجآن للدين أو الاقتراض من الأسواق المالية لموازنة المصروفات الحكومية.

وأشار إلى أن ميزانيات الدين العام في 2015 ستتأثر، والذي سيجعل الحكومات تراجع قوائمها المالية، لكن لن ينتج عنها تخفيض في المصروفات الحكومية.

وأضاف أن السعودية لن تشهد تخفيضا في الصرف على المشاريع، ومعظم المشاريع التنموية في منتصف الطريق، لكننا يمكن أن نتشهد إعادة ترتيب للأولويات.