كيف تنمي أموالك بالسعودية من غير اللجوء للأسهم؟

يتفق كثيرون على أن الدخول في سوق الأسهم، طريقة تتسم بالسهولة لتنمية الأموال، إلا أنها قد لا تقود إلى زيادة الثروة، بل يمكن أن تنال من قيمتها وتفتح باباً من الخسائر الذي ينهي طموحات تنمية الثروة، ويربكها.

وضمن سلسلة تقارير "أولوياتك المالية" على قناة "العربية"، اتفق كثير ممن تحدث معهم معد التقرير الزميل عقيل بوخمسين، على أن "تنمية الثروات تكون بإعداد خطة بعيدة المدى تبدأ بالادخار من الراتب ثم التدرج بعناية في اختيار فرص الاستثمار".

وقال إيهان بخاري، المدير الإقليمي للبنك الفرنسي في المنطقة الغربية، إن قياس العائد مع المخاطرة، هي الوسيلة الأفضل للمفاضلة بين خيارات تنمية الأموال، فليس بالضرورة أن تكون الفرص ذات العوائد المرتفعة جيداً دائماً.

وحذر من قبول أي عرض مغري، للاستثمار، من دون حساب المخاطر، وفرصة الخسائر.