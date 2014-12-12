"الإسماعيلية" تستثمر في المباني التاريخية بالقاهرة

شرعت إحدى الشركات المصرية في مشروع استثماري فريد من نوعه، بتملك مجموعة مبان تاريخية وسط القاهرة تعاني عقودا من الإهمال، لإعادة ترميمها، وإحياء هذه المباني على طراز تجارب عالمية أخرى.

وتنفذ المشروع مجموعة الإسماعيلية من خلال طاقم من العمال ذوي الخبرة في أنواع محددة في العمارة القديمة لضمان استعادته بنسخة مشابهة للشكل الأصلي. وقد قامت الشركة باقتناء هذه المباني بما فيها سينما راديو التي كانت من القاعات الراقية آنذاك في القاهرة لحضور الأفلام.

ولن تقتصر عملية الترميم، على إحياء المباني التاريخية، بل ستعمل على استقطاب مستثمرين مهتمين بالحفاظ على العمارة المصرية القديمة وسحرها الخاص الذي يأخذك في رحلة عبر الزمن ويعيد الروح القديمة التي تفتقر لها المباني الحديثة.

وقد نجحت تجارب مماثلة في عواصم عالمية، في جذب الاستثمارات الفندقية والسياحية في هذا القطاع، الذي اعتبره مختصون أنه يمثل فرصة واعدة بالنسبة للقاهرة التي تزخر بعدد كبير من الأماكن المميزة، ويمكن إعادة الحياة التجارية والسياحية إليها.