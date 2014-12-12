خبير لـ"العربية": روسيا أكبر الخاسرين من تراجع النفط

قال رضوان المغراوي، النائب الأعلى للرئيس في بنك "Lombard Odier" إن روسيا هي أول خاسر في نزول سعر البترول، بدليل أنها دخلت في ركود اقتصادي، أما دول الخليج فإن التأثير سيكون عليها محدودا لأنها لا تعاني من عجز في الميزانية، ولديها احتياطيات تسمح بمقاومة هبوط الأسعار.

وقال المغراوي في مقابلة مع قناة "العربية" إن بنك "Lombard Odier" نصح في دراسة إلى التوجه لشراء أسهم شركات القطاعات الخدمية في الولايات المتحدة، وحدد 14 شركة في قطاعات السياحة والملابس والمواد الغذائية والاستهلاكية الأخرى، والتي سوف تستفيد من هبوط النفط مع ارتفاع الاستهلاك في أميركا، وزيادة القدرة الشرائية للمواطن الأميركي بسبب تقليل فاتورة النفط والوقود عليه.

واعتبر أن 80% من سكان الأرض هم مستهلكو طاقة، وبالتالي سيكونون مستفيدين، كما أن دولاً مستهلكة أخرى ستكون مستفيدة مثل ألمانيا وإسبانيا والمجر وآسيا الهند وإندونيسيا وتايلاند.