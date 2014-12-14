عزام: تراجع النفط سيؤثر بنمو الناتج الخليجي

أكد الخبير الاقتصادي هنري عزام "أن تراجع أسعار النفط بات يثير القلق في أسواق المال الخليجية والعالمية، وقال "لا أحد يعرف إلى أين تصل الأسعار؟.. إلا أنه ذكر بالتأكيد أن الميزانيات المقبلة ستتأثر بهذا التراجع مما يعني أن الإنفاق سيقل أيضا، مما قد يحدث تأخيراً في تنفيذ بعض المشاريع في 2015.

وقال "إن دول الخليج لن تتأثر كثيرا بانخفاض أسعار النفط نظرا لقوة الاحتياطي المالي فيها، إلا أنه قال "إن النمو قد يتراجع في هذه البلدان نظراً للانخفاض الحاد في سعر النفط، والذي فقد ما نسبته 40% من قيمته، وقال "إن المخاوف بشأن هذا التراجع قد تصيب القطاع الخاص سلبا، نظرا لتراجع الاستثمار".

وقال "لو استقر سعر النفط عند الستين دولارا عندها ستكون الأجواء إيجابية للمستثمرين، أما في الوقت الراهن ومع تذبذب الأسعار فإن أجواء الاستثمار لن تكون مريحة، وهو ما نراه في الانخفاضات الحادة لأسواق الأسهم الخليجية، حيث إن مكرر الربح أقل من 10. من هنا علينا أن ننتظر الموازنات الجديدة لنعرف كيف ستكون حركة السوق.

وكان تراجع أسعار النفط قد هيمن على جلسات المؤتمر الاستراتيجي العربي في دبي والذي انطلق اليوم بحضور خبراء ومختصين، ويبحث المؤتمر أهم التغيرات السياسية والاقتصادية المتوقعة بالإضافة لمحاولة وضع خريطة لأهم القوى المؤثرة فيه وأهم الاتجاهات الاقتصادية والسياسية التي ستنشأ خلاله.