بوخضور: إيران وروسيا سبب إغراق الأسواق بالنفط

توقع المتخصص في شؤون النفط، حجاج بوخضور، أن تعكس أسعار النفط اتجاهها نحو الصعود أو الاستقرار في ظل الصعوبات التي تمر بها الدول المنتجة التي أغرقت السوق دون مراعاة لنظام الحصص، وعلى رأسها إيران وروسيا.

وقال بوخضور لـ"العربية.نت"، اليوم الاثنين "إن السوق النفطي سيتعافى، خصوصا أن الولايات المتحدة الأميركية باتت المتضرر الرئيسي من تراجع النفط، ووصوله لمستويات ليست بذات جدوى اقتصادية بعد ضخها استثمارات ضخمة في إنتاج النفط الصخري".

وقال "إن نزول الأسعار لا يتماشى مع النمو الاقتصادي الأميركي والذي سيؤثر في تراجع الصادرات، وزيادة الدين، وزيادة العجز، وبالتالي فإن المعادلة التي كانت تقول "إن أميركا صانعة" باتت "الضحية" من تراجع الأسعار .

دور مباشر

وأكد بوخضور أن إيران لعبت دورا مباشرا في إغراق السوق النفطي، بسبب تجاوزها حصص الإنتاج، وغير مباشر بدعمها للمجموعات المسلحة المسيطرة على آبار النفط في سوريا والعراق، والتي باتت تنتج كميات كبيرة ويتم تسويقها خارج النظام".

أما روسيا فانها أنتجت فوق المعدل وساهمت في الاغراق أيضا مثل فنزويلا ، والتي باتت تصيح من تراجع النفط بسبب اعتماد ميزانيتها على المائة دولار وبالتالي فان هذه الدول ستضطر لخفض انتاجها وسيعود السوق للاستقرار من جديد.

وأضاف بوخضور "لن ننسى الصين، فهي أحد المتضررين من تراجع الأسعار، صحيح أنها مستورد رئيسي للنفط، لكن اقتصادها يقوم على استقرار السوق ونموه، مما يحرك عجلة المصانع لديها.

وقال وزير الطاقة الإماراتي، سهيل المزروعي، السوق سوف يستقر من تلقاء نفسه، و"أوبك" ستنتظر لمدة ثلاثة أشهر على الأقل قبل النظر في عقد اجتماع طارئ.

ارتفاع واردات كوريا الجنوبية

إلى ذلك ذكرت "رويترز" أن واردات كوريا الجنوبية من الخام الإيراني ارتفعت 6.5 بالمئة في نوفمبر مقارنة بنفس الشهر قبل عام، ولكن الإمدادات في أول 11 شهرا مازالت تقل عن المتوسط في عام 2013 بما يتفق مع العقوبات الدولية على طهران.

وأظهرت بيانات أولية من الجمارك أن خامس أكبر دولة مستوردة للخام في العالم اشترت 567 ألفا و611 طنا من الخام من طهران الشهر الماضي، ما يعادل 136 ألفا و686 برميلا يوميا، مقارنة مع 532 ألفا و851 طنا قبل عام، وبلغ حجم شحنات الخام الإيراني لكوريا الجنوبية في الفترة من يناير إلى نوفمبر 5.65 مليون طن، ما يعادل 124 ألفا و12 برميلا يوميا، بانخفاض 7.6 بالمئة عن العام السابق، ويقل بواقع 7.5 بالمئة عن متوسط العام الماضي البالغ 134 ألف برميل يوميا، وفقا لحسابات رويترز.

وإجمالا استوردت كوريا الجنوبية 11.1 مليون طن من الخام الشهر الماضي، أو ما يوازي 2.71 مليون برميل يوميا.