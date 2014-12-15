مسؤول: استمرار نمو شركة VIVA مدعوما بقوة النقد

لليوم الثاني على التوالي، يتراجع سهم شركة الاتصالات الكويتية VIVA بالحد الأدنى 7.7% خلال التداولات، بعد أن أدرج السهم في البورصة الكويتية أمس ضمن قائمة قطاع الاتصالات وأغلق بالحد الأدنى.

لكن رغم هذا النزول الحاد الذي تأثر بأوضاع البورصات الخليجية المنهارة، إلا أن سهم VIVA تمكن من أن يتجاوز توقعات المحللين بانطلاقه في السوق عند 700 فلس، وهو أعلى بنسبة 40% عن أقل التوقعات.

وفي مقابلة مع "العربية" قال رئيس مجلس إدارة شركة VIVA عادل الرومي أن سعر سهم الشركة في أولى جلسات إدراجه في البورصة فاق كل توقعات المحللين، لكن ذلك جاء كرد فعل على النتائج المالية التي حققتها الشركة خصوصاً أن أرباح الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2014 تمكنت من إطفاء كل خسائر رأس المال التي تصيب كل الشركات في سنوات التأسيس.

وأضاف أن المستثمرين والمساهمين كافأوا الشركة بفضل أدائها المميز في السوق والذي ظهر في النتائج المالية القياسية المحققة منذ العام الرابع للتشغيل. وقال إن الإقبال الكبير على سهم الشركة يعتبر بمنزلة شهادة نجاح للشركة كما أن السهم سيكون مصدر جذب للعديد من المستثمرين خلال السنوات المقبلة، متوقعا استمرار تطور الأرباح بفضل التدفقات النقدية الهائلة.