خبير: البتروكيماويات تواجه عاماً صعباً في 2015

اعتبر ياسر بن أحمد، محلل مالي في شركة الرياض كابيتال، أن العام المقبل سيكون عاماً صعباً على قطاع صناعة البتروكيماويات، لكن الإيجابية تظل موجودة في شركات القطاع نفسها.

وقال بن أحمد في مقابلة مع قناة "العربية" إن تقرير الرياض كابيتال أوصى بشراء سهم شركة سابك، في هذا القطاع، ورفع التوصية بالنسبة لشركات ينساب، والصحراء وبترو رابغ.

وذكر أن شركة مثل سابك لديها عدة منتجات، وإن الانخفاض بأحد المنتجات قد يعوض من خلال ارتفاع منتجات أخرى، موضحاً أن قطاع البتروكيماويات بالسعودية، يعتمد على المتغيرات العالمية، ويتأثر بها أكثر من العوامل المحلية.