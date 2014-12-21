رئيس كيان: لم نعد بحاجة ضمان سابك لقرضنا الأساسي

أكد مطلق المريشد رئيس مجلس إدارة شركة كيان السعودية أن الشركة تجاوزت شروط الاستيفاء المالي للقرض الأساسي لديها والذي تبلغ قيمته 6 مليارات ريال.

وأشار المريشد في مقابلة مع قناة "العربية" أن ضمان "سابك" لايزال مطلوبا للقروض البنكية التي حصلت عليها الشركة مؤخرا.

وأفاد رئيس كيان السعودية، بأن انخفاض أسعار المواد البتروكيماوية، بمقدار يساوي انخفاض سعر البترول أو أكثر فهو يضر، أما اذا كان الانخفاض أقل من تراجع سعر البترول فإنه ينفع الشركات المنتجة للبتروكيماويات.

وقال إن كيان باتت قادرة على وفاء التزاماتها المالية باستخدام عائدات عملياتها التشغيلية، وأن مصانع الشركة قادرة على الإنتاج وفق المعدلات المخطط لها.

وبذلك ينتهي ضمان إكمال المشاريع الرئيسية المقدم من شركة سابك للممولين الرئيسيين للمشاريع. وقد أوضحت الشركة أنه لن يترتب عن ذلك أثر مالي جوهري على نتائجها.

يذكر أن آخر ضمان مالي قدمته سابك لمقرضي كيان، كان الشهر الماضي لكل من الأهلي التجاري وسامبا، اللذين أقرضا كيان نحو 2.6 مليار ريال.