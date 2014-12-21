كيف اختفت مخاوف العالم من انفجار فقاعة في السندات؟

في ظل تحذير عدد من الجهات الدولية من بينها صندوق النقد ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والفيدرالي الأميركي من التقييمات المرتفعة للأصول عالميا خلال العام 2014، استطلعت الزميلة مايا جريديني آراء الخبراء في منطقتنا لاستكشاف آرائهم حول هذه التوقعات مع نهاية السنة، والذين اتفقوا على عدم القلق من وجود فقاعة في سوق القروض، عن طريق السندات.

وتأتي الفقاعات تاريخياً بأسعار الأصول بعد فترات طويلة من السياسة النقدية الميسرة تزامناً مع تدني الفوائد وتزايد السيولة، وبحسب تقرير لقناة "العربية" فعلى الرغم من توقع الكثيرين حدوث فقاعات في أسعار الأصول عالميا فإن 2014 شارفت على نهايتها ولم تحدث أي من الأزمات المحتملة بعد.

من جانبه استبعد محيي الدين قرنفل، مدير الاستثمار في الصكوك العالمية وأدوات الدخل الثابت، للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حدوث فقاعة بسوق الأسهم مؤكداً أنه لا يرى أي مؤشر جذري على وجود فقاعة مقبلة.

واتفق رضوان المغراوي، نائب أعلى للرئيس في بنك "لومبارد أوديه" مع ذات الرأي مستبعداً حدوث فقاعة في سوق السندات بناء على التسعير الحالي لهذه الأدوات المالية.

ويرى الخبراء أن التراجع في سوق السندات سيكون تصحيحاً وليس انخفاضا حادا، في حين ينصح بنك "لومبارد أوديه" بتخصيص 60% من المحفظة الاستثمارية للأسهم بحسب المغراوي.

وبالنظر إلى سوق السندات الأميركي ذات العوائد المرتفعة، فقد تم إصدار أكثر من 29 مليار دولار من الديون الجديدة من 60 شركة مختلفة في يونيو الماضي، أي ضعف ما تم إصداره في الفترة ذاتها من 2013.

أما خلال الربع الثاني من السنة، فقد سجلت مستوى قياسيا تجاوز 100 مليار دولار من الإصدارات الجديدة، بحسب دراسات متخصصة.

وساهمت السيولة الزائدة التي ضخت في السندات في رفع أسعارها وبالتالي تخفيض العائد على الاستثمار أو ما يعرف بـ YIELD الذي انخفض إلى 4.7% تقريبا في يونيو الماضي، مقارنة مع مستويات مرتفعة قاربت 23% عام 2008 بحسب بيانات Morningstar.

وبدأت العوائد المتدنية تدفع كثيرين إلى أسواق الأسهم سعياً وراء العوائد الأفضل، وهذا يبدو واضحاً بعد تداعيات أزمة2008 التي لم تزل واضحة في الذاكرة، بعدما تركت آثارها على العديد من اقتصادات العالم، ليبقى الهدف الأكبر هو الاستفادة من التجربة والتخفيف من وطأة أي أزمات مستقبلية.

ويعد الاستثمار في الأسهم والعقار مناسباً لمن يحمل شهية لتحمل التذبذبات على المدى الطويل، في حين تشير تقارير إلى أن الاستثمار في سندات المنطقة يخفف من التقلبات في أصول أخرى مثل العقار والأسهم.