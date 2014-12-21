"العربية" في جولة مع أخطر سلوكيات الاستثمار بالأسهم

تناول تقرير أولوياتك المالية، على قناة "العربية" مع الزميل عقيل بوخمسين، أهم الأمور التي يجب الانتباه لها قبل دخول المستثمرين الأفراد إلى سوق الأسهم، حيث حذر الخبراء من مخاطر تمويل شراء الأسهم عبر القروض، من دون دراسة مالية متخصصة.

وحذر خبراء من السلوكيات الخاطئة للمستثمرين الأفراد في سوق الأسهم، مؤكدين أن استخدام القروض الشخصية للاستثمار في سوق الأسهم سلوك يجب أن يخضع للتقييم العقلاني، من المختصين، في توزيع قيمة الاقتراض على الاستثمارات المناسبة.

وقال إياد غلام، محلل أبحاث الأسهم في الأهلي كابيتال، إن وضع سياسة عامة للاستثمار في سوق الأسهم، جانب مهم يغفله الكثير من المتداولين الأفراد، مؤكداً أن اللجوء للجهات المختصة والوسيطة بالتداول هو الأنسب في هذه الحالة.

ودعا إلى تحديد مدى الاستثمار في سوق الأسهم، بين طويل الأجل أو قصير الأجل، إلى جانب ضرورة معرفة نوعية الشركات التي يرغب الفرد الاستثمار في أسهمها، من خلال الاطلاع على توزيعاتها المالية على الأسهم من الأرباح.

ودعا خبراء إلى تجنب الاعتماد على نصائح عامة قد تؤدي إلى تعثر في سداد القروض وتحول الاستثمار إلى الخسارة.