12 مليون مستخدم للبطاقات البنكية في السعودية

يفوق عدد المستخدمين للبطاقات البنكية في السعودية 12 مليون مستخدم في شتى المجالات للدفع أو الاقتراض، عبر نقاط البيع في المحال التجارية، أو من خلال السحب النقدي.

وحذر تقرير "أولوياتك المالية" على شاشة "العربية" للزميل عقيل بوخمسين، من ثلاث حالات يجب الحذر منها في استخدام البطاقات البنكية، أولها "دفع الحد الأدنى للبطاقة" وترك الرصيد المتبقي يراكم الفوائد سريعاً، وثانيها الدفع لكسب نقاط العروض الترويجية، وثالثها استخدام بطاقة الائتمان لسحب النقود بالدين، حيث تكون الكلفة مرتفعة جداً.

ويقول ايهان بخاري، المدير الإقليمي للبنك الفرنسي في المنطقة الغربية، إن اقتراض 15 ألف ريال عبر البطاقة البنكية بحد أدنى للدفع بنسبة 5% يعني أن حامل البطاقة سيظل يسدد المبالغ لمدة 5 سنوات مقبلة، موضحا أن البنك يفرض كلفة على سبيل المثال تبلغ 2.5%، والحد الأدنى 5%، فيكون الدفع الفعلي 2.5%، وهذا جزء بسيط من الدفع يجعل المبالغ تتراكم.

ويشكل الاقتراض بالبطاقة البنكية، من أجل سداد التزامات أخرى وجها آخر من أوجه تدوير القروض، وهو من السلوكيات التي تؤدي إلى التعثر المالي.