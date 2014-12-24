الطاير لـ"العربية": "ديوا" تعتزم الاقتراض بـ2015

قال سعيد الطاير، عضو مجلس الإدارة المنتدب والرئيس التنفيذي في هيئة كهرباء ومياه دبي "ديوا" إن تمويل المشاريع المتعلقة بالقطاع العام خلال السنة المقبلة سيكون من خلال الموارد الذاتية، مرجحاً إمكانية اللجوء إلى قروض قصيرة الأمد في 2015.

وكشف الطاير في مقابلة مع قناة "العربية" أن الهيئة قد تلجأ إلى إصدار صكوك مالية في 2016 للحصول على التمويل، مؤكداً أن لدى الهيئة خطة استراتيجية لتمويل مشاريعها.

واعتمدت "ديوا" ميزانية العام المقبل بواقع 22.8 مليار درهم، ما يعادل 6.2 مليار دولار، بارتفاع نسبته 11% عن العام الحالي.

وأفاد أن معدلات النمو السنوية لاستهلاك الطاقة في دبي بلغ 5% خلال السنوات الماضية وسيصل إلى 6% خلال السنوات الخمس المقبلة.

وأضاف الطاير أن "ديوا" تتبنى تقنيات في مجال كفاءة الطاقة إحداهما أدت إلى إنتاج بواقع 450 ميغاواط إلى جانب قيام الهيئة بإنشاء المبنى المستدام وصلت كفاءته إلى 68%، مشيراً إلى أن من بين عوامل ترشيد استهلاك الطاقة، التوعية وإطلاق تشريعات في مجال الأبنية الخضراء.