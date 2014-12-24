سابتكو: تأسيس شبكة حافلات الرياض يستغرق 24 شهراً

أعلن الرئيس التنفيذي لشركة النقل الجماعي السعودية "سابتكو" خالد بن عبدالله الحقيل الانطلاقة الفعلية لمشروع النقل بالحافلات، ضمن مشروع (الملك عبدالعزيز للنقل العام)، معتبراً أن اكتمال مشاريع النقل بالحافلات والقطارات والمترو ستجعل من الرياض بمصاف المدن العالمية الكبرى بمستوى خدمات النقل.

وتحدث الحقيل، في اتصال مع قناة "العربية" عن المراحل الثلاث لمشروع النقل بالحافلات، والذي تبلغ قيمة عقده بنحو 8 مليارات ريال، موضحاً أن تأسيس الشبكة يستغرق 24 شهراً، وستبدأ المرحلة الأولى في جنوب الرياض، ثم وسطها ومن ثم توفير الحافلات وبدء الأعمال المتصلة مع المترو.

وفازت الشركة السعودية للنقل الجماعي (سابتكو) مع شريكتها الفرنسية RATP Dev بعقد مشروع النقل العام بالحافلات في الرياض.

ووقعت الشركتان عقد تأسيس شركة المواصلات العامة برأس مال قدره عشرة ملايين ريال وتبلغ حصة (سابتكو) 80% فيما تبلغ حصةRATP Dev الفرنسية 20% من رأس المال الذي سيتم تمويله ذاتياً، وسيكون نشاط الشركة في السعودية في مجال نقل الركاب.