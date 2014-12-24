800 مليار دولار قيمة صناعة التعبئة والتغليف عالمياً

تتفوق نسب نمو صناعة التعبئة والتغليف في المنطقة العربية على نظيرتها العالمية، وتستورد دول أوروبية على رأسها ألمانيا منتجات هذه الصناعة من بعض الدول الخليجية، بحسب تقرير قناة "العربية".

وساهم ازدهار صناعة الأغذية والمشروبات في الخليج بشكل كبير بدعم صناعة التعليب والتغليف المرتبطة بها، إذ تتجه الاستثمارات إلى قطاع التعبئة والتغليف الذي بلغت قيمته 800 مليار دولار عالمياً بنسبة نمو بلغت نحو 6% مدعوماً بزيادة الوعي الصحي لإيجاد منتجات جديدة أكثر ملائمة للاستخدام وأقل ضرراً في البيئة.

بدوره، قال ضياء الإسلام، المدير العام في شركة الجاذب للتغليف، إن صناعة التغليف ومواد التغليف أو حتى آلات التعبئة والتغليف فرصة جيدة للاستثمار في دول الخليج، فنسبة نمو الصناعة تتراوح بين 5-6% عالمياً، بينما تبلغ هنا في المنطقة بين 8-9%.

من جهته، قال حسين دوغان، المدير الإقليمي في يورومونيتور انترناشيونال، إن دول الخليج تضم نوعين من المستهلكين، العائلات الكبيرة والأفراد، موضحا أن المصنعين يجدون فرصا في التصنيع لفئة العزاب، كما أن الاتجاه يعتمد بشكل أكبر على البلاستيك المرن، بشكل أكبر من الزجاج وغيره من مواد التصنيع الأخرى.

وعلى المستوى الدولي، يتركز معظم نشاط صناعة التعليب في آسيا بنسبة 36%، تليها أميركا الشمالية بنسبة 23%، ثم أوروبا الشرقية بنسبة 22%، فيما يمثل الشرق الأوسط 3% من الطلب الكلي على منتجات هذه الصناعة.

وتعد منطقة الخليج محركاً أساسياً، فعلى سبيل المثال قامت البحرين وعمان باستيراد ما قيمته 132 مليون درهم من منتجات التعليب من دبي، كما قامت الولايات المتحدة وألمانيا باستيراد 330 مليون درهم من الصفائح الرقيقة من دبي العام الماضي.