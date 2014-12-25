257 مليار دولار حجم الاكتتابات بالعالم في 2014

حقق سوق الاكتتابات العالمي ارتفاعا بنحو 257 مليار دولار خلال العام الحالي، أي بارتفاع قدره 50%، بالمقارنة مع العام السابق، موزعة على أكثر من 1200 اكتتاب، وهو أعلى مستوى منذ عام 2007.

وكان 2014 عاما مميزاً في سوق الطروحات العامة الأولية، عالمياً وعربياً، إذ سجلت بعض الاكتتابات أرقاماً قياسية، فخلال سبتمبر قامت شركة علي بابا الصينية بأكبر طرح في التاريخ ببورصة نيويورك بلغ حجمه 25 مليار دولار، مما رفع الحجم الإجمالي للطروحات في الولايات المتحدة إلى92.5 مليار دولار، وهو أعلى مستوى منذ فقاعة التكنولوجيا عام 2000.

من جهته يؤكد سيبستيان إينان، مدير إدارة الأصول في "المستثمر الوطني" ان سوق الأسهم العالمية، استفادت كثيرا من تدني معدلات الفائدة وانخفاض التقلبات إلى جانب نمو أرباح الشركات والنقص في الإستثمارات البديلة.

وقد بلغ إجمالي حجم الأموال التي تم جمعها منذ بداية العام الحالي نحو 260 مليار دولار، وهي أعلى مستويات منذ عام 2007.

ويقول إينان أنه لا يتوقع وجود حافز جديد لدعم الاكتتابات الجديدة، إلى جانب عدم جاذبية التقييمات حاليا، مما قد يحد من إقبال الشركات على اكتتاب أسهمها ولكن في الوقت نفسه، نتوقع سماع أخبار جيدة.

واعتبر ان إتاحة السوق السعودي للأجانب سيجذب اهتمام المستثمرين، بخاصة ان السيولة لا تزال عالية في منطقة دول الخليج، ولا تزال المنطقة تشهد نموا اقتصاديا قويا ومن المتوقع أن يبلغ 4% العام المقبل.

أكبر اكتتابات المنطقة

وفي الشرق الأوسط، بلغت حصيلة الاكتتابات خلال الأحد عشر شهرا الماضية، حتى نهاية نوفمبر 2014 قرابة 10 مليارات دولار، توزعت على 21 طرحا ومقتربة من مستويات ما قبل الأزمة المالية عام 2008، مما يعني أن متوسط حجم الطرح قفز 66% منذ عام 2008.

وقاد هذا النمو أكبر طرح تشهده الأسواق العربية في تاريخها وهو اكتتاب البنك الأهلي التجاري في السعودية عبر بيع حصة 25% من الأسهم بنحو 6 مليارات دولار, وقد لاقت شريحة الأفراد البالغة 15% إقبالا هائلا حيث تجاوزت نسبة تغطيتها 2300%.

وفي الإمارات كان الاكتتاب الأضخم هذا العام هو مجموعة إعمار مولز التابعة لشركة إعمار العقارية في الإمارات بحجم طرح بلغ 1.6 مليار دولار.

وقال موسى حداد، مدير الصناديق الاستثمارية لمجموعة إدارة الأصول في "أبوظبي الوطني" ان أبرز العوامل التي دعمت ارتفاع عدد الطروحات كانت تدني مستويات الفائدة عالمياً.

ومن العوامل المهمة التي دعمت الطروحات الأولية، التقييمات المرتفعة في الخليج، إلى جانب ترقية أسواق الإمارات وقطر إلى مؤشر مورغان ستانلي للأسواق الناشئة وخطوة السعودية بفتح سوق الأسهم أمام الاستثمار الأجنبي المباشر.