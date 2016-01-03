الشطي لـ"العربية": النفط يتعافى منتصف 2016

قال الخبير النفطي، محمد الشطي، إن مؤشرات التفاؤل على تحسن النفط بدأت بتوقع انخفاض الإنتاج الأميركي بنحو 500 ألف برميل يوميا ستخرج من السوق النفطية خلال 2016.

واعتبر الشطي في مقابلة مع قناة "العربية" أن أسعارا ضعيفة للنفط تعني أن الطلب سيتحسن بسبب قلة تكلفة الشراء، مستعرضا ما كانت عليه الحال في بداية 2015 من توقعات بزيادة 1.2 مليون برميل يوميا من الطلب، في حين كانت الزيادة الفعلية أكبر بنحو 1.5 مليون برميل يوميا.

وقال إن الأسعار ستبقى ضعيفة لكن النصف الثاني من العام 2016 سيشهد تعافيا في الأسعار لاسيما مع بدء سحب كمية الـ500 ألف برميل يوميا، من الإنتاج الأميركي من السوق.

وتحدث عن استمرار التأثير على الاقتصاد من الصين والهند وربما يزيد الطلب من هذه الدول، بما يعزز فرضية تعافي الأسعار.