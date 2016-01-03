جدوى: 350 مليار ريال سيولة متاحة للإقراض بالسعودية

توقع تقرير لشركة جدوى للاستثمار، تباطؤ النمو الاقتصادي السعودي في السعودية لعام 2016 بعد إعلان عجز في ميزانية المملكة بسبب تراجع أسعار النفط.

وقال كبير الاقتصاديين، رئيس إدارة الأبحاث في "جدوى للاستثمار" د. فهد التركي في مقابلة مع قناة "العربية"، إن حجم السيولة المتوفرة للإقراض في مصارف السعودية يزيد على 350 مليار ريال، تبعد مخاوف حدوث تأثير من السندات الحكومية على إقراض القطاع الخاص.

وأكد التركي عدم وجود مخاطر من مشاركة البنوك في تمويل العجز المتوقع لميزانية 2016 نظرا لما تتمتع به من سيولة جاهزة للإقراض.

وأوضح التقرير أن ميزانية المملكة للعام 2015 تعد متوازنة إذا تم استبعاد قيمة صرف راتب شهرين، مؤكدا أن ضبط الإنفاق الاستثماري ظهر واضحا في مراجعة بعض المشاريع القائمة.

وتتوقع "جدوى" أن تعلن السعودية عن خطة للتحول الاقتصادي تتضمن تغييرات هيكلية في طريقة الانفاق.