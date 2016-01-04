الحقباني: 95% من خدمات وزارة العمل السعودية إلكترونية

أعلن وزير العمل السعودي، الدكتور مفرج الحقباني، أن 95% من خدمات وزارة العمل السعودية تقدم إلكترونيا في الوقت الحالي.

وقال الحقباني في مقابلة مع قناة "العربية" على هامش تدشينه المرحلة الأولى" لتشغيل أول عربة متنقلة لوزارة العمل" إن تدشين هذه الخدمة الجديدة، يهدف إلى تقديم بعض خدمات وزارة العمل وصندوق الموارد البشرية دون الحاجة لزيارة فروع الوزارة.

وتابع: نحن نسابق الزمن من أجل تطوير الخدمات الحكومية المميزة وفقا لرؤية الحكومة، من أجل تعزيز جاذبية الاستثمار في المملكة ورفع كفاءة الخدمات ونوعيتها لأصحاب الأعمال. وتستهدف العربة المدن الرئيسة، حيث تقدم خدمات التوظيف والإرشاد المهني وذلك كمرحلة أولى.

ويوفر الفرع المتنقل لأصحاب العمل خدمات في مقدمتها التعريف ببرامج الصندوق، والمشاركة في المعارض في مناطق المملكة، وزيارة المواقع التي لا تتواجد بها فروع لـ"هدف" وفق زيارات مجدولة، ومساعدة العميل على التسجيل في البرامج، وتفعيل حسابات العملاء، ومساعدة العميل في تقديم طلبات الدعم، والربط المباشر للموظفين، ورفع المطالبات المالية لكافة البرامج.

كما يقدم الفرع المتنقل عدة خدمات للباحثين عن عمل منها: تقديم الخدمات السريعة، والنشرات الإرشادية لطالب العمل ومساندة طالبي العمل للتسجيل بالموقع للاستفادة من برامج الدعم، ترشيح طالبي العمل للفرص الوظيفية الشاغرة، والتوعية بمواعيد لقاءات التوظيف بالفروع.

وتمكن الصندوق خلال السنوات الماضية من التوسع في تقديم خدماته لعملائه في مختلف مناطق المملكة من خلال تجهيز أكثر من 120 فرعاً ومركزاً للتوظيف، لتوفير العديد من الخدمات من دعم وتأهيل وتدريب وتوظيف للقوى البشرية الوطنية في سوق العمل، ليأتي الفرع المتنقل مسانداً لها في تقديم الخدمات بعد أن جهزت حافلة حديثة بمكاتب لخدمة العملاء ومقاعد للانتظار، إضافة إلى صالة للإجتماعات ولتقديم خدمات الإرشاد المهني ومنطقة للخدمات المساندة، كما تم تجهيز الفرع المتنقل بأحدث التقنيات اللاسلكية لتقديم الخدمات بكل يسر وسهولة.