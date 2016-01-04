شعاع كابيتال: بنوك السعودية الأفضل خليجيا بالسيولة

توقع تقرير لشعاع كابيتال تباطؤ نمو القطاع المصرفي الخليجي في ظل تراجع النفط، مشيرا إلى أن نسبة القروض إلى الودائع تقف حاليا عند 94% للبنوك الخليجية مقارنة مع 88% بنهاية 2014.

ويضم تقرير شعاع كافة بنوك الخليج باستثناء بنوك البحرين، موضحا أن السيولة المصرفية تقع تحت ضغوط تباطؤ الودائع وتراجع النفط، ليؤكد على الرغم ذلك أن البنوك السعودية تبقى الأفضل من حيت السيولة.

وتفضل "شعاع" أسهم البنوك الإماراتية بسبب تقييماتها الأفضل وقوة رسملتها، بالنسبة للاستثمار في أسواق الأسهم، متوقعة أن يشهد القطاع المصرفي تباطؤا في ظل تراجع النفط.

ونمت محفظة القروض بنحو9% كما تباطأ نمو الودائع إلى نحو 3% حتى شهر نوفمبر 2015 الأمر الذي يضغط على سيولة البنوك.

ويشير تقرير شعاع إلى أن تكلفة التمويل في الخليج سترتفع بعد زيادة الفائدة الأميركية. وتعتبر شعاع البنوك السعودية الأفضل حالا من حيث السيولة نتيجة أن 52% من القروض لديها قصيرة الأمد في حين 63% من الودائع تدفع فوائد زهيدة.