أمانة كابيتال: الذهب لن يتجاوز 1082 دولارا

توقع رئيس قسم الدراسات الاقتصادية في مجموعة أمانة كابيتال، رائد الخضر، أن تبقى ارتفاعات الذهب محدودة ولن تتجاوز مستوى 1082 دولاراً للأونصة.

وأشار الخضر في مقابلة مع قناة "العربية" إلى جود فرص جاذبة للمستثمرين، بعيدا عن الذهب في 2016، مؤكدا أن تأثير سوق العملات سيظل يمنح قوة للدولار أمام العملات الرئيسية في تعاملات بداية العام.

وصعد الذهب اثنين بالمئة بدعم من تصاعد التوترات في الشرق الأوسط وهبوط حاد للأسهم عقب صدور بيانات صينية ضعيفة أذكت المخاوف بشأن النمو العالمي.

وزاد سعر الذهب في السوق الفورية 1.9 بالمئة إلى 1080.30 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1453 بتوقيت غرينتش ليظل قريبا من مستوى 1081.50 الذي بلغه في وقت سابق.

وارتفع سعر الذهب في العقود الأميركية الآجلة تسليم فبراير 19.40 دولار إلى 1079.60 دولار للأوقية.

وارتفع المعدن الأصفر مقتفيا أثر النفط الذي صعد أربعة بالمئة بعدما قطعت السعودية العلاقات الدبلوماسية مع إيران. وزاد سعر الفضة الفورية 2.7 بالمئة إلى 14.17 دولار للأوقية، بينما انخفض البلاتين 0.3 بالمئة إلى889.40 دولار للأوقية في حين هبط البلاديوم 2.2 بالمئة إلى 549.30 دولار للأوقية.