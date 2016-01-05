خبير: الانخفاض سمة البتروكيماويات بالربع الأخير من 2015

قال المحلل المالي في "الرياض كابيتال"، ياسر بن أحمد، إن السمة الرئيسية لقطاع البتروكيماويات في الربع الأخير من العام 2015 هي انخفاض مجمل المنتجات في القطاع، نتيجة انخفاض أسعار اللقيم أو المدخلات بتأثر من أسعار النفط بشكل أساسي.

وأوضح في مقابلة مع قناة "العربية" أنه "لو نظرنا للمواد الأساسية لقطاع البتروكيماويات نجد أن أسعار الإثيلين انخفضت بـ 18% مقارنة بالربع الماضي والبروبيلين بـ 28% ، فيما أسعار الخام تراجعت بـ 13%، ما يعني أن انخفاض أسعار المواد فاق انخفاض أسعار النفط".

وأشار المحلل المالي في "الرياض كابيتال" إلى أن شركة "سابك" استطاعت التحكم بالهوامش بشكل إيجابي جداً، ليس فقط في الربع الأخير من 2015، متوقعاً أن يأتي صافي دخل الشركة عند 4,1 مليار ريال، بانخفاض قدره 5% فقط، حيث يقدر تراجع إيرادات الشركة بنسبة 28% مقارنة بالربع المماثل من 2014.

وتوقع أيضاً انخفاض صافي دخل القطاع في الربع الأخير من 2015 مقارنة بالفترة نفسها من 2014 بنسبة 23%، والهوامش من 28% إلى 24%.