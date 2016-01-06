الحبتور لـ"العربية": مشروع في مصر بـ8.5 مليار دولار

أعلن رئيس مجلس ادارة مجموعة الحبتور، خلف الحبتور، عن مشروع ضخم للمجموعة في مصر بقيمة 8.5 مليار دولار.

وقال الحبتور في مقابلة مع قناة "العربية" إن هذا المشروع الضخم، يضم عدة مشاريع مثل الحبتور سيتي في دبي، إلى جانب مجمع من الفنادق يشتمل على 1476 غرفة بمساحة 3 ملايين قدم مربعة إضافة إلى 274 شقة وفيلا.

ويضم المشروع ناد للجولف، وناد للفروسية، بولو أكاديمي لتعليم الفروسية واسطبلات تتسع لـ400 فرس من الخيل، تضم التدريب على ركوب الخيل من قفز الحواجز وغيرها من رياضات الفروسية.

وأكد أن ملامح تحديد موقع المشروع ستتضح بناء على رؤية المسؤولين في مصر، داعيا رجال الأعمال في الخليج، إلى التعاون والدخول مع مجموعة الحبتور في هذا المشروع وغيره من الاستثمارات في مصر.

وقال الحبتور إن هذا المشروع ينبغي أن يكون في موقع رئيسي، في مصر وقريب من المدينة لأنه سيكلف قيمة ضخمة من الاستثمارات، وسوف يسوق مصر للعالم عربيا ودوليا.

وتحدث عن تفاصيل المشروع في مصر والذي سيضم أضخم حوض للسباحة، بمساحة 35 ألف متر مربع على الدور السادس كاملا باطلالة تحاكي جماليات الخليج العربي، مؤكدا أن المشروع سيرفع من القيمة الجمالية المعمارية للمنطقة التي سيقام بها كما أنه سيوفر فرص عمل كبيرة.

وعن طريقة تمويل المشروع في مصر قال الحبتور، إن مجموعة الحبتور ستعتمد على التدفقات النقدية الذاتية في المرحلة الأولى، مع إمكانية الاقتراض من البنوك في وقت لاحق.

واستعرض مستوى الأداء القوي لمجموعة الحبتور في دولة الإمارات، من خلال مؤشرات النمو بنسب وصلت إلى 38% لعدد من الشركات التابعة للمجموعة مقابل نمو بالمعدل بنسبة 16% متوقعا ان تواصل معدل النمو بـ15% للعام الحالي، و"هذه نسبة مطمئنة لنا جميعا".

وتطرق إلى مشروعات المجموعة بدبي، والتي تضم تطوير 40 ألف قدم مربعة من المباني الفخمة مع إطلالة على قناة مائية بنطاق 360 درجة مع بناء 73 فيلا وناد للفروسية على مسافة 20 دقيقة من شارع الشيخ زايد. وكذلك يضم المشروع، استثمارات فندقية تتضمن إنشاء 130 غرفة فندقية و300 فيلا فخمة جدا واسطبلات لـ 500 فرس.