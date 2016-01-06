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الصقير لـ"العربية": السعودية ستخصص كل مطاراتها بـ2020

المصدر: العربية.نت
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أكد رئيس مجلس مديري شركة الطيران المدني القابضة السعودية د.فيصل الصقير، أن كل مطارات السعودية تخضع لخطط التخصيص، من خلال عدة خيارات تجعل للقطاع الخاص السعودي والعالمي دورا في رفع مستوى الخدمات.

وقال الصقير في مقابلة مع قناة "العربية" إن تخصيص المطارات، سيحقق رفع عبء المطارات عن ميزانية الدولة، إلى جانب أن هذه المطارات ستدر دخلا على الدولة التي ستظل المالك الرئيسي لها.

وأوضح أن الجدول الزمني للخصخصة يتضمن خصخصة شركتي "الملاحة الجوية" و"خدمات الحاسب" هذه السنة، إلى جانب خصخصة مطار الملك عبدالعزيز بالدمام، ومطار الملك فهد بالرياض.

وستكون خصخصة باقي المطارات وفق جدول محدد بين عامي 2018 و2020 ضمن خطة قسمت المطارات إلى 4 مستويات.

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