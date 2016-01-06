القرقاوي: 100 حكومة ستشارك في القمة العالمية للحكومات

أعلن محمد القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء الإماراتي، عن تغيير اسم القمة الحكومية التي تعقد سنوياً في دبي، والتي من المزمع انطلاق دورتها الجديدة في فبراير المقبل، إلى "القمة العالمية للحكومات".

وأشار القرقاوي إلى أنه من المتوقع حضور ثلاثة آلاف مشارك في الدورة الرابعة من القمة، ومشاركة 100 حكومة، كما سيتم تحويل هذا الحدث إلى مؤسسة تعمل على مدار العام.

وقال في مقابلة مع قناة "العربية" إن القمة العالمية للحكومات تستشرف مستقبل الحكومات ومختلف القطاعات المهمة مثل التعليم والصحة والاقتصاد، تماشياً مع المغيرات الكثيرة التي تحدث على مستوى العالم السياسية منها والاقتصادية والاجتماعية.

وأضاف أن هذه القمة تجمع 100 حكومة على مستوى العالم للاطلاع على أفضل الممارسات الحكومية، ومستقبل الحكومات ليس فقط على المدى القصير، بل على المديين المتوسط والبعيد أيضاً.

وذكر وزير شؤون مجلس الوزراء الإماراتي أن القمة تتطرق إلى عدة محاور كاستخدام الذكاء الصناعي في العمل اليومي الحكومي، ومستقبل التكنولوجيا والخدمات الحكومية والتوجهات المستقبلية، باعتبارها منصة بحثية على مستوى العالم لتطوير أداء الحكومات.

