الملحم: خفض الدعم يرفع تنافسية بتروكيماويات السعودية

قال رئيس مجلس إدارة شركة المتقدمة للبتروكيماويات السعودية، خليفة الملحم، إن خفض الدعم سيساعد الحكومة بالتفاوض مع دول مستوردة لهذه المواد من السعودية لإزالة الضرائب المفروضة على بيعها في أوروبا.

وأضاف الملحم في مقابلة مع قناة "العربية" أن قطاع البتروكيماويات السعودي يدفع ضرائب بـ 6.5% عند تصدير المنتجات لبعض الدول.

وأوضح أن أسعار المواد الخام، أصبحت قريبة من الأسعار العالمية بعد خفض الدعم في السعودية، مؤكدا أن ذلك سيساعد حكومة المملكة على التفاوض مع الاتحاد الأوروبي والصين والهند بهدف إزالة الضرائب المفروضة على واردات هذه الدول من المنتجات البتروكيماوية السعودية.

واعتبر أن هذه الخطوة ستعزز من تنافسية المنتجات.