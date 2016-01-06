عُمان تخطط لخفض عجز الميزانية لـ3.3 مليار ريال

قال وزير المالية في سلطنة عُمان، درويش البلوشي إن الحكومة تخطط لخفض العجز في ميزانية العام الحالي بـ27% إلى 3.3 مليار ريال، من عجز فعلي قدره 4.5 مليارات ريال خلال العام الماضي.

وقال البلوشي إن الانفاق الحكومي المقدر في ميزانية العام الجديد يبلغ نحو اثني عشر مليار ريال، مقابل أربعة عشر مليار ريال في ميزانية العام الماضي.

وكان العجز المستهدف للعام الماضي عند مليارين ونصف المليار ريال على أساس متوسط لأسعار النفط خمسة وسبعين دولاراً للبرميل، بينما تراجعت أسعار برنت إلى ما دون الأربعين دولاراً.

وتوقع الرئيس التنفيذي لشركة المتحدة للاوراق المالية مصطفى سلمان في مقابلة مع قناة "العربية" أن تكون الشركات التي تعتمد على الكهرباء أكثر عرضة لارتفاع تكاليف التشغيل.

واوضح ان الدولة التزمت بأنها لن تقترض من السوق المحلي، لضمان عدم التأثير على السيولة المصرفية، موضحا ان الاعلان عن خفض العجز من 4.5 مليار ريال إلى 3.3 مليار ريال يأتي في ضوء انخفاض أسعار النفط.



وفي وقت سابق وافق مجلس الوزراء العماني من حيث المبدأ على تخفيضات في الانفاق وزيادات في الضرائب وإصلاحات لدعم الوقود.



وكانت الحكومة العمانية قد رفعت إصدارات السندات بالعملة المحلية خلال العام الماضي، كما تسعى إلى ترتيب قرض مجمع بقيمة مليار دولار.

وأعلنت حكومة سلطنة عمان عن خطة لخفض اعتماد اقتصادها على صناعة النفط بمقدار النصف خلال 5 سنوات من خلال 500 برنامج ستُساهم في تنويع الاقتصاد إلى قطاعات مثل الصناعات التحويلية والتعدين والنقل والسياحة.

وجاء في بيان للمجلس الأعلى للتخطيط أن الخطة تهدف لخفض مساهمة النفط في الناتج المحلي من 44% إلى 22%، وخفض مساهمة الغاز الطبيعي من 3.6% إلى 2.4%.

وتوقعت الخطة أن يبلغ إجمالي الاستثمارات على مدى السنوات الخمس 106 مليارات دولار، مقابل 98 مليار دولار في الخطة الخمسية السابقة.