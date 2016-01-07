الطه: لا يجب تبني قالب أزمة 2008 لتفسير حالة الأسواق

دعا خبير أسواق المال وضاح الطه إلى عدم تبني قوالب جاهزة لتفسير ما يحدث في الأسواق حالياً من تراجع، معتبراً أن لأزمة 2008 شكل مختلف حيث أثرت على قطاعين هما القطاع العقاري وقطاع المصارف.

وقال في مقابلة مع قناة "العربية" إن "القطاع المصرفي الآن بصحة والمؤشرات الرئيسية للقطاع تعتبر جيدة ومتماسكة وأعلى من المطلوب عالمياً".

وأوضح الطه أن نتائج الشركات التي ستظهر في هذه المرحلة، ليست سيئة بحيث لن تقدر على إسناد أي سهم، قائلاً إن "هناك توزيعات أرباح ونمو رغم أنه ليس كالنمو المحقق في 2014، بالتالي فلا داعي لكل هذا القلق".

في المقابل، حذر من أن استمرار حساسية الأسواق سوف ينجم عنه انخفاض في معدلات التداول، وهروب لجزء من رؤوس الأموال من الأسواق الناشئة إلى الأسواق المتقدمة.

يذكر أن الملياردير العالمي جورج سوروس صرح بأن أجواء الأسواق العالمية تبدو مشابهة لأجواء 2008، وهو العام الذي شهد اندلاع الأزمة المالية العالمية.

ودعا سوروس المستثمرين لاتخاذ الحيطة والحذر حالياً إلى حين اتضاح الصورة الاقتصادية.