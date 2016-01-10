قيمة "أرامكو" تتجاوز "إكسون موبيل" بـ10 مرات

يمتد تاريخ شركة أرامكو السعودية على مدى أكثر من 80 عاما وهي شركة النفط الوطنية المملوكة للحكومة السعودية، وأكبر شركة منتجة للنفط في العالم.

وتقدر القيمة السوقية لشركة أرامكو بـ10 مرات أكثر من قيمة أكبر شركة نفطية مدرجة في العالم وهي أكسون موبيل أي بأكثر من 3 تريليونات دولار.

وتحتفظ الشركة بأكبر طاقة إنتاجية احتياطية من النفط الخام في العالم، وهي تدير احتياطيات مؤكدة قدرها مئتان وواحد وستون مليار برميل تمثل ستة عشر في المئة من احتياطيات النفط المؤكدة عالميا. حيث تنتج الشركة أكثر من عشرة ملايين برميل من النفط يوميا، وتؤمن عشرة في المئة من الطلب العالمي على النفط.

كما تشرف أرامكو على احتياطيات من الغاز الطبيعي تبلغ مئتين واربعة وتسعين تريليون قدم مكعبة قياسية. لدى أرامكو شركات تابعة داخل المملكة وخارجها في عدد من الدول حول العالم مثل الصين ومصر واليابان والهند وهولندا وكوريا وسنغافورة والإمارات والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.

ومن بين هذه الشركات، شركة أرامكو السعودية لتجارة المنتجات البترولية المملوكة بالكامل لها وهي تركز على استيراد وتصدير المنتجات البترولية المكررة.

كما تمتلك الشركة 55% من شركة صدارة للبتروكيميائيات المشتركة مع داو كيميكال الأميركية. وهي أكبر مشروع للبتروكيماويات يتم بناؤه في مرحلة واحدة بتكلفة 20 مليار دولار - من المنتظر أن يطرح للاكتتاب العام هذه السنة.

إضافة إلى ذلك تمتلك أرامكو 62.5% من شركة ساتورب satorp مع شركة توتال و37.5% من شركة بترورابغ المدرجة في السوق السعودية مع سوميتومو اليابانبة.

أما في الصين فتمتلك أرامكو حصة 25% في شركة فوجيان للتكرير والبتروكيميائيات وهي مشروع مشترك مع شركة فوجيان بتروكيميكال كومباني ليمتد، وإكسون موبيل، و(سينوبك) إلى جانب حكومة مقاطعة فوجيان.

كما تمتلك أرامكو 22.5% في شركة سينوبك سين مي في الصين sinopec sen Mei وهي شركة تبيع بنزين السيارات والديزل وكيروسين الإضاءة بالجملة والتجزئة من خلال شبكتها التي تضم 942 منفذًا للبيع بالتجزئة و 14 مستودع توزيع. إضافة الى ذلك تمتلك أرامكو 50% من مصفاة موتيفا في هيوستن، بالشراكة مع شل أويل.

أما شركة شوا شل showa فتمتلك أرامكو السعودية فيها حصة تقارب 15% من خلال إحدى الشركات التابعة لها، وهي إحدى أكبر شركات التكرير في اليابان. كما تمتلك أرامكو أكثر من 63% من شركة إس - أويل، وهي ثالث أكبر شركة تكرير في كوريا الجنوبية.