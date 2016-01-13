الصقر: سهم "فيفا" سيتعرض لضغوط بعد انقضاء فترة السماح

اعتبر مدير عام شركة الدراسات المتكاملة، فهد الصقر، أنه من حيث تقييم سهم "فيفا" تعد قيمة الدينار التي عرضتها شركة "الاتصالات السعودية" في صفقة الاستحواذ، عالية وعادلة للطرفين على المدى الاستثماري الطويل.

ورأى أيضاً في مقابلة مع قناة "العربية" أن سعر 770 فلساً يعتبر بدوره عالياً لو تمت المقارنة مع أسهم أخرى، إذ إن هناك مقارنات لا تسمح للمستثمر باستهداف سهم "فيفا" وترك أسهم قيادية يمكنها إثارة رغبة في الشراء على المدى الطويل، بحسب قوله.

وتوقع الصقر أن يتماسك سهم "فيفا" بعد انتهاء فترة السماح بشرائه بقيمة الدينار مع نهاية يناير، مشيرا إلى أن السهم سيتعرض لضغط على قيمته.

من جهة أخرى، وصف سوق الكويت بالحالة النادرة في المنطقة، قائلاً إنها تستمر في اتجاه منخفض منذ الأزمة المالية وحتى الآن، عكس الأداء المالي الإيجابي للشركات القيادية والقطاع المصرفي.