"حلواني إخوان" تحقق أرباحاً بـ 115 مليون ريال عن 2015

أعلنت "حلواني إخوان" عن النتائج المالية الأولية للشركة عن العام 2015، بأرباح سنوية تخطت 115 مليون ريال، مقابل 90.8 مليون ريال حققتها في 2014 أي بزيادة قدرها 26.76%.

وسجلت الشركة أرباحاً بـ 38.7 مليون ريال عن الربع الأخير من السنة الماضية، مقابل 23.6 مليون ريال الفترة نفسها من العام 2014.

وقال صالح حفني العضو المنتدب لشركة حلواني إخوان في مقابلة مع قناة "العربية" إن "رؤية الشركة الاقتصادية خلال 2016 تستند إلى انخفاض أسعار المواد الأولية، مما سيساعد في الحفاظ على وتيرة الأرباح خلال العام القادم".

وأشار إلى أن للشركة خطة في مصر تقوم على النظر في زيادة الأسعار، متى ما أصبحت الشركة غير قادرة على استيعاب التذبذب في أسعار الجنيه المصري.

وبخصوص تأثير قرار رفع أسعار الطاقة في المملكة السعودية، اعتبر حفني أنه لن يكون تأثيراً جوهرياً لناحية تكاليف الإنتاج، في ظل انخفاض المواد الأولية فضلا عن تقليص التكاليف التشغيلية والخروج المنتظر لمواد جديدة إلى الأسواق بعد تشغيل المجمع الصناعي.

وكانت الشركة قد عزت في بيانها هذا الارتفاع في الأرباح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق، إلى انخفاض تكلفة المبيعات نتيجة انخفاض أسعار بعض المواد الأولية الرئيسية، بالإضافة إلى الأرباح الناتجة عن تعويض شركة التأمين عن مطالبة حادثة انشطار غلاية البخار في 2014.

وأشارت في بيانها إلى أن المبيعات شهدت انخفاضاً خلال هذا الربع، والتي بلغت 263 مليون ريال مقابل 264 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق، نتيجة الأوضاع السياسية الإقليمية التي أثرت بشكل مباشر على أسواق التصدير، بالإضافة إلى عدم تكوين أي مخصصات للذمم المدينة لهذا الربع، وذلك لعدم الحاجة إليها، في حين تمت زيادة مخصص مخزون قطع الغيار الخاص بالمكائن القديمة المتوقع استبعادها.