وزير مصري: نستهدف حماية المستهلك من السلع منخفضة الجودة

قال وزير التجارة والصناعة المصري، طارق قابيل، في مقابلة مع قناة "العربية"، إن قرار إنشاء سجل في الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات للمصانع الأجنبية المؤهلة لتصدير عدد من المنتجات التامة الصنع إلى السوق المصرية يهدف لحماية المستهلك المصري من السلع منخفضة الجودة.

وكانت قد أصدرت وزارة التجارة والصناعة قراراً بإنشاء سجل في الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات للمصانع الأجنبية المؤهلة لتصدير عدد من المنتجات التامة الصنع إلى السوق المصرية، ما دفع اتحاد الغرف للاعتراض عليه.

وأضاف قابيل أن القرار يستهدف حماية المستهلك المصري والمستورد الجاد الملتزم، وتوفير النقد الأجنبي لمنتجات أعلى جودة.