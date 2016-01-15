معهد البترول: أميركا ستصبح لاعباً هاماً في سوق الخام

رغم إفلاس العديد من شركات النفط الصخري فإن مدير معهد البترول الأميركي، جاك جيرارد، يرى أن هذه الصناعة أظهرت صموداً واضحاً، مبرهنة أن تكلفة الإنتاج لديها أقل بكثير مما توقعه الكثيرون، مؤكدا أن السوق ستكشف مدى قدرتها على الصمود مستقبلا.

وأشار جيرارد في مقابلة مع قناة "العربية" ضمن برنامج "مستقبل الطاقة" إلى أن الولايات المتحدة ستصبح لاعباً هاماً ليس فقط في سوق المشتقات أو الغاز المسال فقط، بل أيضا في سوق النفط الخام، وذلك مع موافقة الكونغرس مؤخرا على رفع الحظر على التصدير، الذي قلص الفارق السعري بين خامي برنت وغرب تكساس.

وقال جيرارد: "من الواضح أن السوق العالمية تصبح يوما بعد يوم سوقا حقيقية بمعنى الكلمة، ولا أعتقد بأننا سنشهد استمراراً للفوارق السعرية مستقبلا، وقد يقوم رفع الحظر بتغيير وجهة صادرات الخام الأميركية، لكن هذا سيعود في النهاية إلى العرض والطلب".

وأوضح أن "الأمر الأهم على المدى الطويل هو إلى أي درجة ستستطيع شركات النفط الصخري تخفيض تكاليفها، وإنتاج مستويات أعلى من الطاقة؟ والسوق العالمية هي التي ستكشف لنا مع مرور الوقت الإجابة عن هذا السؤال. لكن بكل تأكيد ابتكار شركاتنا خاصة على صعيد التكسير المائي قد برهنت أن كلفة إنتاجها أقل بشكل كبير مما توقعه كثيرون".