أبوجامع: المبالغة بالهلع عمقت خسائر سوق السعودية

اعتبر الرئيس التنفيذي لشركة الاستثمار كابيتال، هشام أبو جامع أن خسائر سوق الأسهم السعودية تعمقت بسبب المبالغة في الهلع تجاه تعليمات إقراض الشركات الخاسرة في السوق.

وأضاف أبوجامع في مقابلة مع قناة "العربية" أن الشركات والجهات المانحة للتمويل، تعلمت من درس عام 2006 وهي لا تمنح تمويلا للجهات التي تسجل خسائر كبيرة نسبة إلى رأسمالها، حتى قبل صدور التعميم بشأن إقراض تلك الشركات.

ورأى أن المبالغة في ردة الفعل على ضوابط إقراض الشركات الخاسرة، ليس لديها ما يبررها بحكم أنها في الأساس معمول بها لدى جميع الجهات المقرضة المعتبرة في تأثيرها على أداء السوق.